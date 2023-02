Febbraio 25, 2023

Roma, 25 feb (Adnkronos) – “Un governo che sceglie di tacere è un governo che sceglie di legittimare metodi squadristi che non possiamo accettare, ci mobiliteremo perchè questo non avvenga mai più. Una sottovalutazione di questo tipo dovrebbe portare Valditara a dimettersi e a capire che non è adeguato al ruolo dopo aver giurato su una Costituzione laica, repubblicana e antifascista”. Lo ha detto Elly Schlein a Rainews24 parlando del caso dell’aggressione davanti al liceo di Firenze.