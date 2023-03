Scuola: Toccalini (Lega), ‘aspettiamo ancora Schlein e Conte contro striscione Milano’

Marzo 5, 2023

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Stiamo ancora aspettando che Conte e la Schlein prendano le distanze dallo striscione apparso ieri a Milano con Valditara e Meloni a testa in giù. Dem e pentastellati che ieri hanno manifestato in piazza sono gli stessi che restano in silenzio quando la violenza è verso chi ha un altro colore politico. Non ci risulta lo stesso clamore mediatico quando un anno fa dei ragazzi di Azione universitaria a Bologna furono aggrediti violentemente da otto ragazzi del collettivi che ora sono indagati”. Lo afferma il deputato Luca Toccalini, responsabile del dipartimento Giovani della Lega.