Scuola: Valditara, ‘disagio ragazzi aumentato, riflettere su introduzione psicologo’

Maggio 29, 2023

Milano, 29 mag. (Adnkronos) – “Voglio esprimere la vicinanza del governo a tutti gli insegnanti italiani e cogliere l’occasione perché si rifletta attentamente sullo psicologo a scuola in un momento particolarmente difficile”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in un video pubblicato su Facebook in occasione della visita alla professoressa aggredita ad Abbiategrasso da uno studente sedicenne.

“Anche a seguito dell’emergenza Covid -sottolinea il ministro- il disagio psicologico dei ragazzi nelle scuole è aumentato in modo significativo”.