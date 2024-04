Scuola: Valditara in Cdm, a lavoro su norme contro chiusure per feste religiose

9 Aprile 2024

Roma, 09 apr. – (Adnkronos) – Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, a quanto si apprende, avrebbe sollevato nel corso del Cdm anche la questione della chiusura delle scuole per feste religiose, come nel caso dell’Istituto di Pioltello per il Ramadan. Il responsabile dell’Istruzione avrebbe spiegato di lavorare a norme ad hoc. Tra le ipotesi più avvalorate, quella di vietare chiusure se non in presenza di accordi tra Stato e confessioni religiose.