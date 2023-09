Scuola: Verini (Pd), ‘Valditara rinnovi protocollo con Anpi’

Settembre 18, 2023

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Far conoscere, diffondere, discutere nelle scuole contenuti e valori della Costituzione nata dalla Resistenza fa crescere le coscienze, fa diventare cittadini responsabili. Migliora la salute della democrazia e della società. Per questo da dieci anni funziona un protocollo di collaborazione firmato tra Ministero e Anpi. Un protocollo che scade in settimana, senza che il Ministro Valditara abbia fin qui risposto all’appello dell’associazione partigiani per rinnovarlo. Ci uniamo a questo appello: si rinnovi questo accordo. Questa esperienza non deve, non può essere interrotta. Rafforzare e far vivere ogni giorno le radici della nostra democrazia vuol dire far vivere il futuro di una società aperta e solidale“. Così il senatore Walter Verini, capogruppo Pd in commissione Antimafia.