ScuolaZoo, incontro per disegnare le aziende del futuro

Novembre 6, 2023

Milano, 6 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Il divario generazionale è una sfida persistente che spesso porta a conflitti e discussioni. Ma cosa succede quando le generazioni si incontrano per scambiarsi idee e punti di vista? ScuolaZoo, in collaborazione con i tre partner Merck, Merz Aesthetics e B. Braun Italia, presenta ‘Mind the gap-azienda Z: Istruzioni per l’uso’, un evento speciale che si terrà il 21 novembre presso l’Auditorium C30 di OneDay Group, in viale Cassala 30 a Milano. Un’opportunità unica per riscrivere le regole, mettendo in primo piano le idee e promuovendo un dialogo intergenerazionale sulle questioni etiche nel mondo del lavoro.

‘Mind the gap’ si propone di abbattere il muro tra le generazioni creando un momento di confronto e dialogo, partendo dall’analisi dei dati e dall’esperienza diretta dei suoi partecipanti: aziende, professionisti, istituzioni e giovani. Perché, per parlare di lavoro, nuove generazioni e di come questi due mondi si stanno evolvendo e incontrando, è necessario prima capire e ascoltare il target di riferimento. La Gen Z rappresenta la futura classe dirigente: cosa attrae questa generazione? Cosa la allontana? Cosa possono fare le aziende per attirare e trattenere i talenti migliori? Durante l’evento, si cercherà di rispondere a queste e a molte altre domande. Il focus principale sarà la costruzione di una nuova cultura aziendale, portando particolare attenzione al tema della salute mentale.

Il benvenuto sarà dato da due ospiti istituzionali, che porteranno il loro punto di vista sull’importanza di trattare questi argomenti: Simona Tironi, assessora all’Istruzione formazione e lavoro di Regione Lombardia, e Mauro Orso, presidente della commissione Sviluppo economico e politiche del lavoro. Subito dopo, Paolo De Nadai (Fondatore ScuolaZoo e WeRoad, e presidente di OneDay Group) parlerà del motivi che lo hanno portato a startuppare company ‘su misura di Gen Z’. A seguire, Marieta Jiménez (Senior Vice President Europe at Merck Healthcare & Board Director of Mapfre) attraverso uno speech analizzerà la situazione all’interno dell’Unione europea.

Subito dopo avrà luogo una tavola rotonda, durante la quale, partendo dai risultati di una survey condotta da ScuolaZoo su un campione di 1.800 giovani, si discuterà dei temi di salute mentale e cultura aziendale insieme a Roberto Pinneri (psicologo del lavoro), a Valerio Mammone (direttore editoriale di ScuolaZoo e giornalista) e altri esperti di settore tra cui Vittoria Vimercati, Daily News Lead di Linkedin e Veronica Castelli di Serenis, oltre ad una rappresentanza di ragazzi e ragazze. Seguirà un panel intitolato ‘Gen Z e il mondo del lavoro’, insieme alle tre aziende B. Braun, Merck e Merz, lo psicologo Pinneri e alcuni giovani.

Si ascolteranno le diverse esigenze e opinioni di due mondi a confronto e si parlerà di smart working e benefits aziendali, D&I e sostenibilità. Non mancherà poi ovviamente una rappresentanza della Generazione Z. Prima della fine dell’evento, i tre ceo di B. Braun, Merck e Merz Aesthetics faranno un breve speech finale dove porteranno le loro sensazioni, deduzioni, e conclusioni. Modera l’evento Giovanni Di Giacomo, meglio conosciuto come GDG.