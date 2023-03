Second hand, su Subito oltre 2,5 mln di persone al giorno nel 2022

Marzo 2, 2023

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – Subito e la second hand, tra inflazione e caro vita, crescono in Italia nell’anno appena trascorso. Nel 2022, Subito, terza piattaforma di e-commerce con oltre e 13 milioni di utenti unici al mese, chiude l’anno con un fatturato che cresce a doppia cifra su un 2021 già straordinario. Non solo, il traffico in piattaforma, sempre più da mobile (88%), supera 1,6 miliardi di visite e 3 miliardi di ricerche. Cresce anche il numero di annunci pubblicati sia a totale anno (51 milioni di annunci, +5%) sia come media giornaliera (140.000, +3%). Soprattutto, si consolida il numero di persone che fa second hand: solo su Subito oltre 2,5 milioni ogni giorno. Infine, la customer journey è sempre più app first: l’app di Subito è stata scaricata 6,6 milioni di volte.

“Il 2022 si è chiuso come un anno in bilico tra ritorno alla normalità e nuove instabilità a livello internazionale che hanno impattato sul caro vita e sulla quotidianità degli italiani. Questo scenario ha contribuito al consolidarsi del mercato della second hand che oggi a tutti gli effetti non è più una seconda scelta, ma una scelta di consumo consapevole – spiega Giuseppe Pasceri, Ceo di Subito – Buyer e seller hanno guardato a noi e alla second hand come a un modo per risparmiare e guadagnare in un momento di incertezza, contribuendo alla crescita di Subito. In particolare, gli utenti hanno riconosciuto Subito come una grande community italiana, un brand storico che conoscono e conosce il mercato, in grado di garantire un’esperienza d’acquisto semplice, affidabile e sempre più evoluta”.

Nel 2022 è soprattutto il verticale Market a crescere, ovvero la second hand per antonomasia: ad esempio Arredamento (+11,8), Giardinaggio (+8,5%) e in generale le categorie più affini al concetto classico di second hand (Abbigliamento +9%, Tutto per bambini + 16%). E sono sempre appartenenti al verticale Market le due categorie che sono cresciute maggiormente nel 2022: Elettrodomestici (+26,8%), che aumenta contestualmente alla crisi energetica per la ricerca di elettrodomestici non energivori, e Fotografia (+23%) alla cui crescita ha contribuito la sicurezza di utilizzare spedizioni e pagamenti integrati in piattaforma, tanto che questa è anche la categoria che ha il valore medio più alto di transazioni. Dall’analisi della piattaforma rimangono però sul podio delle categorie preferite degli italiani quelle di Motori e Immobili: Auto, Moto&Scooter, Appartamenti si aggiudicano le prime tre posizioni della classifica delle categorie più visitate.

Nel 2021 Subito si è trasformata, introducendo nella compravendita pagamenti e spedizioni tramite la piattaforma, affiancando al modello di business tradizionale un’esperienza e-commerce like: app first, totalmente online, a distanza e in sicurezza. Il servizio è stato molto apprezzato dagli utenti, tanto da essere scelto nel 75% di annunci idonei. Lanciato nel settembre 2021, TuttoSubito è cresciuto del +113% da gennaio a dicembre 2022, e si è rilevato interessante soprattutto per beni di piccole e medie dimensioni e di valore medio-alto, perfetti per essere spediti.

“Nel 2023 l’obiettivo è di accelerare ulteriormente l’ottimizzazione del percorso d’acquisto attraverso lo sviluppo di nuove funzionalità e servizi che possano migliorare la catena del valore. Oltre a lavorare sulla sicurezza della piattaforma grazie al servizio di transazione integrato, vogliamo coinvolgere i nostri utenti affinché siano essi stessi a raccontare la loro esperienza di acquisto, per sviluppare il clima di fiducia nella nostra grande community, che in questi primi due mesi dell’anno è cresciuta fino a raggiungere quasi 2,8 milioni di utenti ogni giorno”, chiude Giuseppe Pasceri.