Semplificazioni: Cdm, misure su prevenzione incendi

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – Nel provvedimento sulle semplificazioni approvato oggi in Consiglio dei ministri “si prevedono la revisione delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi; la semplificazione dei procedimenti, compresi quelli autorizzativi ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti rilevanti per la sicurezza antincendio, esclusi dall’ambito di applicazione della marcatura CE, favorendo l’autocertificazione e l’asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza a fronte di controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; la semplificazione delle modalità di recupero dei costi sostenuti per l’attività di vigilanza”. Lo rende noto Palazzo Chigi nella nota diffusa a seguito del Cdm.