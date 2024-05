Senato: acquisito l’archivio di Giovanni Sartori

14 Maggio 2024

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Il Senato ha acquisito l’archivio del politologo Giovanni Sartori, scomparso nel 2017 a Firenze. Il lascito, per volontà della vedova, Isabella Gherardi Sartori, è divenuto patrimonio dell’Archivio storico del Senato, dopo che Palazzo Madama aveva già acquisito la biblioteca Sartori. Il lascito e le carte sono state presentate questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso la Sala Nassirya del Senato, cui hanno preso parte Marcello Pera, presidente della Commissione per la Biblioteca e per l’Archivio storico del Senato; Isabella Gherardi Sartori, vedova del professor Sartori e Marco Valbruzzi, allievo di Sartori, docente universitario.