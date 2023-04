Aprile 5, 2023

Roma, 5 apr (Adnkronos) – Anche oggi i componenti del Partito democratico in commissione Giustizia del Senato disertano i lavori in segno di protesta per il ritorno del sottosegretario Andrea Delmastro. Anna Rossomando, Walter Verini e Alfredo Bazzoli stamattina non sono entrati nell’aula della commissione.