Senato: Balboni (Fdi), ‘Conte prima di parlare si informi, decisivo voto campo largo’

Luglio 7, 2023

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Conte prima di parlare si informi, magari dall’ex parlamentare eletto nel 2018 nelle file del M5S il senatore Grassi. Le votazioni sono andate esattamente al contrario di quello che dice Conte. Evidentemente mente sapendo di mentire. Il mio voto è stato contrario al ripristino dei vitalizi e per correttezza non dico come hanno votato i miei colleghi. Mi limito a sottolineare che la decisione è passata con il voto decisivo del cosiddetto campo largo, cui aspira l’ex premier dei 5 Stelle. Aspetto le scuse da Conte, o devo concludere che è un bugiardo”. Lo dichiara Alberto Balboni, senatore di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama e componente del Consiglio di Garanzia.

