Senato: Berlusconi, ‘da noi un segnale per i pochi collegi rispetto alla Lega’

Ottobre 18, 2022

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “In Forza Italia c’è una profonda amarezza perché, a parità di elettori con la Lega, per il modo in cui sono stati distribuiti i collegi uninominali ci ha portato ad avere venti deputati in meno della Lega e dieci senatori di meno. Noi per questo, non io ma i miei senatori, l’altro giorno hanno voluto dare un segnale su questo tema chiedendo pari trattamento con la Lega come lo chiediamo per le altre cariche sulla base che abbiamo lo stesso numero di elettori. Questo era un segnale, già tutti convinti di votare La Russa al secondo turno, poi lo sapete la sinistra cosa ha fatto”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, giungendo al Senato per partecipare alla riunione del Gruppo di Forza Italia. “Non c’era -ha aggiunto- né scostamento sul programma nè sulle persone”.