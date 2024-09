Senato: Boccia (Pd), ‘auguri a Segre da senatrici e senatori dem’

10 Settembre 2024

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Oggi, in occasione del suo 94esimo compleanno, faccio gli auguri, a nome delle senatrici e dei senatori del Pd, a Liliana Segre. La sua esperienza, le sue parole, il suo impegno nel tenere viva ogni giorno la memoria di ciò che non deve più accadere e nel difendere il valore dei principi della nostra Costituzione sono per noi una stella polare da seguire e costituiscono un riferimento fondamentale nel nostro lavoro di parlamentari. Ancora auguri e un abbraccio a Liliana”. Così Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd.