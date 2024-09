Senato: Bonelli (Avs), ‘auguri a Segre, esempio di resilienza, impegno e lotta a indifferenza’

10 Settembre 2024

Roma, 1o set. (Adnkronos) – “Tanti auguri di buon compleanno alla senatrice Liliana Segre, da sempre esempio per noi tutti di resilienza, impegno civile e lotta all’indifferenza. La sua storia e la sua determinazione sono fonte di ispirazione per noi tutti, soprattutto in questo particolare momento storico, in cui la nostalgia per un passato tragico sta gradualmente rialzando la testa”. Così in una nota il deputato di Avs e portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli.