Senato: C. Mirabelli, ‘gender o sex? Attenzione a cambiare la Costituzione’**

Agosto 30, 2023

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – Il ‘gender’ del Senato o il ‘sex’ della Camera, qual è l’espressione che meglio traduce in inglese, senza sconvolgere, il ‘sesso’ dell’articolo 3 della Costituzione, così come raccontato oggi da ‘La Verità’ che oggi ha notato l’anomalia nella traduzione in inglese della nostra Carta da palazzo Madama a quello di Montecitorio? Per Cesare Mirabelli, ex presidente della Corte costituzionale e ora consigliere generale della Pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano, a essere ‘promossa’ è la versione che si usa dalle parti della Camera.

“Capisco che si possono usare espressioni diverse per definire un concetto che è simile, ma usare lo strumento linguistico per cercare di cambiare la Costituzione – spiega il giurista italiano all’Adnkronos -, non è corretto, anche con tutte le buone intenzioni che si hanno per modernizzarla”.

Per Mirabelli, infatti, si devono usare gli strumenti di revisione costituzionale per mettere mano alla nostra Carta ma, specifica, “l’articolo 3 fa parte di quegli articoli che non si possono modificare perché così hanno voluto i padri costituenti. D’altronde anche sul termine ‘razza’, presente sempre nello stesso articolo -ricorda- ci sono state delle discussioni perché ‘etnia’ sarebbe stato più neutro, e più corretto, ma tutto è rimasto com’era. Attenzione a cambiare la Costituzione”, conclude l’ex presidente della Consulta.