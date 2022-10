Senato: Calderoli, ‘elezione La Russa ottima notizia, c’è maggioranza più ampia’

Ottobre 14, 2022

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – L’elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato senza i voti di Forza Italia, ma con voti di senatori esterni alla coalizione di centrodestra, “è un’ottima notizia, c’è una maggioranza più ampia di quella uscita dalle urne. I politologi dovranno studiare a lungo questa giornata. Il banco dell’offerta politica si è allargato”. Lo dice il leghista Roberto Calderoli in un’intervista al Messaggero.

“I numeri non tornano… Ogni volta che c’è il rischio di tornare alle elezioni, tutti vogliono allungare la vita alla legislatura. Oggi neanche era iniziato il primo giorno di scuola, e sono spuntati fuori diversi scolaretti che vogliono continuare a studiare”.

Per il centrodestra questo significa che “ampliamo il nostro raggio di azione. E il prossimo governo potrà lavorare senza contare sui soli numeri della coalizione”. Calderoli si dice “ottimista” per “il governo e per la maggioranza. La Lega ne esce fuori molto bene: ha dimostrato un enorme senso di responsabilità”. “Se non si fosse trovata una soluzione per questa elezione, il governo non sarebbe partito”.