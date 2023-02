Febbraio 8, 2023

Roma, 8 feb (Adnkronos) – “Perché ha collaborato allo sterminio degli ebrei, perché ha fatto uccidere gli oppositori e bastonare lavoratori. E tu non sei cinese. Sei italiano. Patria del delinquente. E Presidente del Senato. E se non capisci perché devi buttare il busto di Mussolini non meriti di esserlo”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda replicando alle parole di Ignazio La Russa sul busto di Mussolini.