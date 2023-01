Senato: Cirielli, ‘inasprire sanzioni con decreto’

Gennaio 2, 2023

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “La tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Nazione è un punto di riferimento identitario per chi pensa che la cultura sia un asset strategico per il nostro sviluppo economico”. Così Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

“Nel nostro ordinamento, il danno contro il patrimonio culturale è punito con sanzioni probabilmente inadeguate. Per questo condivido la proposta del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, di inasprire le sanzioni contro folli atti di inciviltà come quello che ha danneggiato Palazzo Madama, casa della democrazia italiana. Evidentemente non c’è alcuna attinenza con la tutela dell’ambiente. Le provocazioni di idioti in cerca di notorietà – probabilmente non più sani di mente di chi negli anni ottanta sfregiò le ottantasei statue di Villa Borghese – creano un grave danno di immagine all’Italia anche a livello internazionale. A mio avviso potrebbero anche esistere le condizioni di urgenza per intervenire eventualmente con lo strumento legislativo del decreto legge che darebbe un segnale chiaro e immediato sulle priorità nell’agenda di governo in difesa del patrimonio culturale italiano”.

“Il raid vandalico della scorsa notte a Palazzo Madama non è un episodio isolato e raro in Italia considerato che sono stati molteplici i tentativi di danneggiare il patrimonio culturale del Paese, dal David di Michelangelo al Biancone dell’Ammannati e al Pio VI del Canova. Ora è tempo di intervenire con fermezza”, ha concluso Cirielli.