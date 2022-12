Senato: concerto Natale a palazzo Madama, presente Meloni

Dicembre 18, 2022

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – Al via al Senato il tradizionale Concerto di Natale alla presenza della premier Giorgia Meloni. L’evento, aperto dal saluto del Presidente del Senato Ignazio La Russa, vedrà esibirsi, in un repertorio di opere classiche, l’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, diretta dal Maestro Beatrice Venezi. In programma anche il brano inedito Omaggio a Mogol del compositore Salvatore Frega. Il concerto in diretta su Rai1, è condotto da Milly Carlucci. L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza.