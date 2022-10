Senato: Conte, ‘primi giochini palazzo da finta opposizione’

Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott.. (Adnkronos) – “Siamo entrati in questo Parlamento garantendo ai cittadini che avremmo lavorato nel loro esclusivo interesse, con disciplina e onore. Questa è la nostra bussola, questo è lo spirito che ci ha guidato nel primo giorno d’aula. Mentre in aula iniziano i primi giochini di Palazzo e qualcuno si prepara ad una finta opposizione, il Movimento 5 Stelle ha depositato immediatamente delle proposte di legge prioritarie per il Paese: dalle misure contro il carobollette al salario minimo, dalla lotta alla mafia fino alla transizione ecologica e ala difesa della sanità pubblica. Urgenze su cui il Movimento 5 Stelle ha preso un impegno con gli italiani. Un impegno che siamo determinati ad onorare senza risparmio”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte su Facebook, stigmatizzando il voto che ha visto parte dell’opposizione convergere sull’elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato.