Maggio 9, 2023

Roma, 9 mag (Adnkronos) – “Grazie per i tanti messaggi di stima e affetto a seguito della decisione di lasciare il mio posto in Parlamento per dirigere, gratuitamente, il nuovo programma di Educazione offerto dall’Università Cattolica per le scuole superiori. Ho formalizzato oggi pomeriggio le mie dimissioni”. Lo scrive su Twitter Carlo Cottarelli, eletto a palazzo Madama da indipendente nelle liste del Pd.