Senato: De Priamo (Fdi), ‘gesti da condannare, non aiutano causa ambiente’

Gennaio 2, 2023

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Sedicenti ambientalisti danneggiano in realtà la causa della tutela dell’ambiente e delle misure di contrasto al cambiamento climatico. Compiendo infatti gesti vandalici come quello odierno di aver imbrattato il perimetro esterno del Senato, che oltre a essere sede parlamentare e’ un palazzo di immenso valore storico, offrono una immagine pessima che può solo allontanare le persone dalle loro istanze, così come quando bloccano le strade creando disagi a migliaia di persone”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo.

“C’è da chiedersi se queste persone siano consapevoli della totale demenzialita’ dei loro gesti. In ogni caso e’ giusto che ne paghino le conseguenze. L’impegno sui temi ecologici e’ nell’agenda del governo e della maggioranza e su questo ci sarà molto da lavorare, ma questi gesti sono da condannare e non aiutano in nessun modo la causa dell’ambiente”.