Senato: Delmastro in commissione Giustizia, Pd lascia lavori**

Aprile 4, 2023

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – Il capogruppo Pd Alfredo Bazoli, Anna Rossomando e Walter Verini hanno abbandonato i lavori in commissione Giustizia al Senato dove oggi, per la prima dopo gli attacchi ai dem su Cospito, è tornato a seguire i lavori il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro.”E’ inaccettabile che si faccia come se niente fosse accaduto”, dicono i dem ricordando che il sottosegretario parlò di inchino del Pd ai mafiosi. Affermazioni mai ritirate da Delmastro. Di qui la decisione di abbandonare i lavori.