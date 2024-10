Senato: Fi, domani convegno su gender, gap pensionistico e educazione finanziaria

14 Ottobre 2024

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Domani, martedì 15 ottobre alle ore 9.30, si terrà nella sala Isma del Senato della Repubblica, in piazza Capranica 72, il convegno organizzato dal Gruppo di Forza Italia in Senato sul tema “ Gender Gap pensionistico in Italia e in Europa: il ruolo dell’educazione Finanziaria Assicurativa e Previdenziale “. Continua con questo appuntamento il ciclo di incontri promosso dal Gruppo di Forza Italia sul tema della educazione finanziaria.

All’iniziativa interverranno il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri; il senatore Dario Damiani, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio; l’onorevole Katia Polidori, Segretario Nazionale di Azzurro Donna. Parteciperanno all’incontro Fausto Parente, executive director di Eiopa, l’Autorità di Vigilanza Europea sul mercato assicurati; Gabriella Alemanno, commissaria Consob; Anna Gervasoni, rettrice della Università Liuc; Mariacristina Rossi, commissaria Covip; Giovanni Maggi, presidente di Assofondipensione; Patrizia Deluise, presidente di Confesercenti; Marco De Sabbata, direzione generale di Inps; Vania Franceschelli, presidente di Fecif; Francesco Riva, consigliere Cnel; Costanza Cicero di Starting Finance Community; Marco Borrello della segreteria romana di Forza Italia. Modererà la senatrice Maria Ida Germontani, coordinatrice degli incontri tematici del gruppo azzurro al Senato.