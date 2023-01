Senato: Filini (Fdi), ‘lavori socialmente utili per pseudo ambientalisti’

Gennaio 2, 2023

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Il raid vandalico contro Palazzo Madama è l’ennesimo atto violento di certe sigle pseudo-ambientaliste, impegnate più a disturbare il prossimo e a sfregiare il patrimonio artistico che a difendere l’ambiente. Tutto il mondo politico ha il dovere di condannare questo gesto vile e stolto, senza se e senza ma. L’ideologia pseudo-ambientalista che deturpa e offende va combattuta senza esitazione, i lavori socialmente utili sarebbero più che appropriati per recuperare chi non ha rispetto per il prossimo, per la cultura e per l’ambiente”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini.