Ottobre 10, 2022

Roma, 10 ott (Adnkronos) – “Adesso si studia, perche di studiare non si finisce mai”. Lo dice Costanzo Della Porta, sindaco del piccolo comune molisano di San Giacomo degli Schiavoni, al suo esordio in Senato per le registrazioni.

“Lavorero’ per il Paese, ma anche per il mio piccolo Molise, le priorita’ sono diverse”, assicura l’esponente di Fratelli d’Italia.