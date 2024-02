Senato: in corso votazione per 2 segretari e 4 membri commissione vigilanza Cdp

Febbraio 13, 2024

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – E’ in corso in Senato la votazione a scrutinio segreto, con le urne aperte fino alle 18, per l’elezione di due senatori segretari e di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.