Ottobre 10, 2022

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Una forte emozione, un mondo nuovo per il ruolo che vado a ricoprire. Nella vita sono militare, capitano. Un gran bel salto..”. Lo ha detto Raffaele De Rosa, del M5S, alla prima legislatura, dopo aver sbrigato le formalità per l’accreditamento in Senato.