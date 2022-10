Senato: La Russa, ‘cercherò con tutte mie forze di essere presidente di tutti, ve lo giuro’

Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Voglio concludere questo intervento. Mi ero preparato delle citazioni e frasi a effetto per concludere, ma poi ho pensato che non è giusto. Il mio è un compito di servizio: non devo cercare oggi applausi, parole roboanti e di captare la vostra benevolenza. Lo dovrò fare ogni giorno con i miei atti e con le scelte che dovrò compiere, che a volte piaceranno e altre volte no sia alla maggioranza, che all’opposizione. Non c’è bisogno, per concludere, di parole che suscitano un applauso, ma solo di una sincera promessa: cercherò con tutte le mie forze di essere il presidente di tutti. Ve lo giuro”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha concluso il suo discorso di insediamento.