Senato: La Russa cita Pertini, ‘lottare senza paura e senza speranza’

Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Ho cominciato a fare politica nelle organizzazioni giovanili: l’ho fatta nei momenti duri, durissimi, della contestazione, della violenza, della resistenza al terrorismo. C’è una frase che mi ha ispirato su come comportarmi in quegli anni, quando l’immagine che oggi vediamo non solo non era possibile, ma non era neanche sognabile ed immaginabile. Era una frase di un Presidente della Repubblica italiana, di estrazione certamente non identica alla mia. Questo Presidente, che abbiamo apprezzato anche nelle sue esternazioni extrapolitiche (penso a quando abbiamo vinto i campionati del mondo di calcio), era Sandro Pertini e la frase era la seguente: ‘Nella vita talvolta è necessario saper lottare non solo senza paura, ma anche senza speranza’. La lotta non avviene -aggiungo io- solo quando pensi di poter vincere, ma quando pensi che quell’occasione valga la pena di essere vissuta. Grazie a Sandro Pertini per questo insegnamento”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo discorso di insediamento.