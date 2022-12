Senato: La Russa, ‘dedichiamo concerto Natale a chi soffre’

Dicembre 18, 2022

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Anche quest’anno la tradizione del concerto di Natale al Senato viene rispettata oltretutto col maestro Beatrice Venezi che ci onora della sua presenza e che dirigerà l’orchestra di Bolzano e Trento. Questo concerto lo possiamo dedicare a tutti coloro che in Italia e nel mondo, penso alle guerre, sono in difficoltà e soffrono. Sia per tutti un Natale di pace, d’amicizia e d’amore”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine del tradizionale Concerto di Natale del Senato.