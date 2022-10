Senato: La Russa, ‘ecologia va insieme a quella umana’

Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “L’ambiente che ci circonda e che dobbiamo rispettare e tutelare non è solo flora e fauna; è invece anche patrimonio di umanità, di relazioni di vita vissuta, perché senza certezze per sé e per i propri cari ad essere minato è l’intero ecosistema civile. L’ecologia non può prescindere dall’ecologia umana, e viceversa. Ma il rispetto e la tutela del Pianeta sono imprescindibili per l’eredità che vogliamo lasciare ai nostri figli. Ricordiamocelo in ogni momento”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio la Russa, nel discorso di insediamento.