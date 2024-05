Senato: La Russa, ‘esposizione statua Maternità omaggio a donne per Festa della Mamma’

7 Maggio 2024

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo voluto offrire a tutti un’occasione per far conoscere e apprezzare un’opera importante” in occasione della Festa della Mamma, “in omaggio a tutte le donne anche non mamme. Ci sono le donne che hanno la fortuna di poter essere mamme, ci sono quelle che per scelta o impossibilità non sono mamme ma hanno avuto una mamma, quindi in ogni caso credo si ritroveranno idealmente in questa scultura. Ma anche gli uomini: se c’è un a cosa su cui noi maschietti siamo d’accordo è proprio il ricordo delle nostre mamme, credo che questo attraversi tutte le latitudini, tutte le idee, tutte le diversità e tutte le differenze”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione dell’esposizione a Palazzo Madama, presente la segretaria generale, Elisabetta Serafin, della ‘Statua della maternità, della donna che allatta’, opera della scultrice Vera Omodeo, al centro di polemiche nelle settimane scorse sulla sua collocazione a Milano. La scultura resterà a Roma per un mese e a curare gli aspetti organizzativi del trasferimento dal capoluogo lombardo e dell’esposizione nella sede della Camera Alta è stato il questore Gaetano Nastri.

“Per me -ha affermato la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando- questa statuta non è un’indicazione di un ruolo ma è un simbolo di libertà, libertà di scelta che deve essere sostenuta con adeguate politiche di sostegno alla genitorialità”. “Vera Omodeo è stata una pioniera nel suo ambito artistico -ha invece ricordato la vicepresidente Mariolina Castellone- e ha dimostrato con i fatti che quando c’è talento, quando c’è ingegno si superano gli stereotipi”, come ad esempio quello che “la scultura sia un ambito artistico appannaggio maschile. É suo ad esempio l’unico portale bronzeo esposto su una chiesa di Milano”.

“Siamo un po’ travolti da tutto questo interesse che ovviamente ci fa molto piacere e ci onora -ha sottolineato la figlia di Vera Omodeo, Serena-. Conoscendo mia madre il messaggio che vuole portare questa statuta, che tanto ha fatto discutere, è un messaggio di pace. C’è chi dice che le nostre strade e il nostro immaginario sono già pieni di Madonne e di Sante e di allegorie femminili: per fortuna abbiamo avuto le Sante, le Madonne, le allegorie femminili, altrimenti nelle strade la donna non esisterebbe proprio. Non ha senso fare una contrapposizione, semmai entriamo nel merito del valore artistico di un’opera e della sua compatibilità con un certo sito e lì mi rimetto ai critici d’arte. Mia madre sarebbe felicissima di questo invito proprio per la festa delle madri, biologiche e non, perchè tante madri si prendono cura non solo dei figli da loro partoriti”.