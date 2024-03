Senato: La Russa, ‘gesto pistola in Senato? Problema è il clima d’odio’

21 Marzo 2024

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Mi sono permesso di dire, leggendo la lettera di scuse della direttrice scolastica, non punitelo troppo perché credo che la responsabilità del ragazzo ci sia, anche se sei minorenne sei responsabile, fino a un certo punto almeno, dei tuoi atti, ma io credo che sia il clima esterno che lo ha indotto a ritenere normale, ospite al Senato, di fare il gesto della pistola verso il presidente del Consiglio”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, ospite di ‘Cinque minuti’ in onda stasera, tornando sulla vicenda del liceale del Righi martedì in Senato.

“Il problema sta lì, nel clima di odio – avverte La Russa -. Anche senza volerlo, certe parole e atteggiamenti, che vengono da quelli che una volta si chiamavano cattivi maestri, non voglio fare il paragone con chi oggi ha più responsabilità, possono indurre un ragazzino a ritenere normale” .