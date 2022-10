Senato: La Russa, ‘in crisi cittadini attendono risposte da maggioranza e opposizione’

Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Innanzi a noi ci sono drammi, paure, preoccupazioni, e penso a quelle dei cittadini che chiedono alla politica non solo di raccogliere le loro ansie, le loro necessità, ma anche e soprattutto di risolvere i problemi: penso all’inflazione e al caro energia, che sono un dramma per le famiglie ed hanno innescato per molte imprese il conto alla rovescia, con il rischio più concreto della chiusura. L’Italia non può e non deve fermarsi. Famiglie, imprese, terzo settore e volontariato, cittadine e cittadini: tutti chiedono lavoro, dignità, sicurezza, benessere. Tocca a noi, maggioranza e opposizione, provare a dare risposte giuste e urgenti. Sono certo che ci proverete”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio la Russa, nel suo discorso di insediamento.