Dublino, 28 set. (Adnkronos) – “L’incontro con il presidente del Parlamento israeliano Ohana ha confermato i grandi rapporti tra Italia e Israele e anche quello mio personale con Ohana, che è già venuto a trovarci in Italia e che mi ha nuovamente invitato a visitare Israele”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, dopo aver incontrato il presidente della Knesset, Amir Ohana, in occasione della Conferenza dei presidenti di Parlamento del Consiglio d’Europa in corso a Dublino.