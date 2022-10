Senato: La Russa, ‘lavoro non sia burrone morti bianche che gridano vergogna’

Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Lavoro significa anche riscatto per i giovani, per il Sud, per le periferie, per le città, piccole e grandi, che si stanno svuotando; il lavoro è la storia dell’Italia. E la nostra è storia di ingegno, di passione, di arte, di cultura; nel mondo la parola Italia è quella che più di ogni altra appassiona e innamora cittadini anche lontanissimi geograficamente dalla nostra Penisola. Il lavoro, poi, è una porta, non può diventare il burrone delle morti bianche che gridano vergogna, se possibile ancora più forte quando le vittime, come avvenuto di recente, sono studenti tirocinanti”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo discorso di insediamento.