Senato: La Russa mostra foto Grasso Bertinotti e Fini, ‘pure loro partecipavano a iniziative partito’

Gennaio 19, 2023

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “A chi mi accusa di partecipare a iniziative di partito ricordo che da presidente del Senato Pietro Grasso fondò un partito e da presidente della Camera Fausto Bertinotti partecipò alla festa di Rifondazione Comunista, mentre Roberto Fico intervenne su tutto…. E lo stesso Gianfranco Fini, dopo aver litigato con Berlusconi, ha costituito un partito. Ce l’hanno con me perchè gli brucia, rosicano che uno con la mia storia presieda il Senato”. Ospite di L’Aria che tira’ Ignazio La Russa respinge ancora una volta le critiche di chi lo contesta per la partecipazione a manifestazioni elettorali e politiche di partito nonostante il ruolo di seconda carica dello Stato. L’ex ministro della Difesa e tra i fondatori di Fdi, mostra in diretta tv foto degli ex presidenti Pietro Grasso e Gianfranco Fini.

”C’è chi rosica -insiste La Russa- ma posso dare il mio contributo alla pacificazione. Forse c’è qualcuno che ha paura che possa avere successo questo tentativo di superare l’interminabile dopoguerra”.