Senato: La Russa, ‘nessun alibi per chi offende istituzioni’**

Gennaio 2, 2023

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Nessun alibi, nessuna giustificazione per un atto che offende tutte le istituzioni e che solo grazie al sangue freddo dei carabinieri non è trasceso in violenza. Il Senato è stato vigliaccamente scelto perché a differenza di Palazzo Chigi, della Camera dei deputati e di altre istituzioni, non ha mai ritenuto fino ad ora di dover creare un area di sicurezza attorno all’edificio. Ho convocato immediatamente per domani alle ore 15 il Consiglio di presidenza del Senato per ogni opportuna decisione”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, commentando l’azione di un gruppo di ambientalisti che ha imbrattato la facciata di Palazzo Madama.