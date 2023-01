Senato: La Russa, ‘parte civile contro autori blitz a palazzo Madama’

Gennaio 3, 2023

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Ho deciso con il conforto unanime dell’ufficio di presidenza, anche se con qualche cenno di titubanza da parte di una vicepresidente, di costituirci parte civile contro gli autori di questo gesto”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al termine dell’ufficio di presidenza dopo il blitz di ieri a palazzo Madama.

“A noi non interessano modifiche normative, non vogliamo pene esemplare o reati specifici semmai nella discrezionalità nell’ambito dei magistrati un atteggiamento consapevole dell’importanza dei palazzi delle istituzioni. Ma è nostra facoltà e diritto costituirci parte civile per richiedere ristori dei danni materiali e morali e questo il Senato lo farà contro coloro che si sono macchiati di questo gesto fuori luogo e he non aiuta la causa dell’ambiente, anzi va nella direzione opposta assimilandola a episodi di puro teppismo”.