Senato: La Russa, ‘pensiero a patrioti ucraini, non c’è pace senza giustizia’

Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Un pensiero alle donne e agli uomini in divisa, che porto nel cuore per la mia storia politica e istituzionale e che sono la bandiera dell’Italia nel nostro Paese e nel mondo, ideali di pace e di sicurezza. Lasciatemi dire che nella mia lunga vita politica i momenti più toccanti, che ricordo con più tristezza, ma anche con più dedizione, sono i momenti in cui sulle mie spalle ho portato le bare dei soldati caduti in Afghanistan, che mi toccava ricevere. A loro, a tutti i militari, a tutti i caduti di ogni guerra, va il mio deferente omaggio. Purtroppo la guerra non è solo un ricordo, ma un attualità drammatica e dolorosa che vorremmo finisse ora, in questo minuto”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo discorso di insediamento.

“Vorremmo che il clamore delle armi -ha aggiunto- fosse sostituito dalla voce di trattative che possono arrivare però solo con giustizia perché non può esservi mai pace senza giustizia. Visto quindi che parliamo drammaticamente e tristamente di guerra per quello che i patrioti ucraini stanno subendo in questo periodo, a loro va il mio pensiero, così come il mio pensiero va ai profughi e ai rifugiati ucraini e di ogni parte del mondo che scappano dalla guerra e che devono essere accolti con onore”.