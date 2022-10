Senato: La Russa, ‘proviamo a far partire insieme riforme. prima parte Costituzione intangibile’

Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Anche in questa legislatura ci si aspetta e si cercherà di parlare di riforme. Non bisogna favoleggiare la possibilità che si faccia tutto e subito, ma soprattutto non bisogna temerle. Dobbiamo provare a realizzarle insieme. Al Senato della Repubblica può spettare il via, anche nei confronti dell’altra Camera, nella necessità di aggiornare non la prima parte della Costituzione, che è intangibile, ma la parte che merita più efficienza, più adeguatezza ai nostri tempi, più capacità di dare risposte ai cittadini, più capacità di appartenere alla volontà del popolo”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo discorso di insediamento.

“Io credo -ha aggiunto- che questo Senato, in questa legislatura, potrà farlo: direttamente, con una legge che promuova una Costituente, oppure con una Bicamerale. Sono vari i modi, ma l’importante -come mi hanno insegnato fin da ragazzo- è che vi sia la volontà politica, che è la cosa fondamentale, di realizzare queste riforme. Se c’è quella volontà, le riforme passeranno”.