Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Il mio ringraziamento sincero va alla presidente di questa giornata, senatrice Segre, che non voglio chiamare presidente provvisoria, ma presidente morale. Non c’è una sola parola di quello che ha detto che non abbia meritato il mio applauso”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo discorso di insediamento.