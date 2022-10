Senato: La Russa, solidarietà un primato italiano’

Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “La nostra comunità nazionale ha sempre dimostrato di non essere seconda a nessuno anche in tema di solidarietà: nel campo del primo soccorso, della protezione civile, dell’assistenza sociale e scolastica, delle attività culturali e sportive; non dimentichiamolo. Non permettiamo mai che si possa immaginare che la solidarietà non è un primato italiano che vogliamo rivendicare a tutti i livelli”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo discorso di insediamento.