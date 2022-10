Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Irresponsabile oltre ogni limite il comportamento di quei senatori che hanno scelto di aiutare dall’esterno una maggioranza già divisa e in difficoltà. Il voto di oggi al Senato certifica tristemente che una parte dell’opposizione non aspetta altro che entrare in maggioranza”. Così Enrico Letta su twitter sul voto al Senato.