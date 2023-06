Senato: Magni (Avs) eletto presidente commissione inchiesta su condizioni lavoro

Giugno 23, 2023

Milano, 23 giu. (Adnkronos) – Il senatore lombardo di Alleanza Verdi Sinistra, Tino Magni, è stato eletto presidente della commissione d’inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro in Italia. Il senatore sarà affiancato dai vicepresidenti senatori Susanna Camusso e Marco Dreosto e dai segretari senatori Paola Mancini e Gisella Naturale.

La commissione d’inchiesta era stata proposta da Magni e da Alleanza Verdi e Sinistra e poi sposata da tutte le forze politiche che poi l’hanno approvata il 22 marzo all’unanimità, dopo l’ok avuto dalla commissione Sanità e Lavoro.

“Sono orgoglioso e molto onorato dell’incarico che la commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia mi ha dato -commenta Magni-. Questo dà a me la possibilità di continuare la battaglia per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, della loro sicurezza e affrontare il problema della tragicità che sta avvenendo per cui ogni giorno ci sono 3 morti. Bisogna ricostruire una cultura della sicurezza e un lavoro sicuro per le persone”.