Senato: Malpezzi ringrazia senatori Pd, ‘costruiamo ponti tra opposizioni’

Ottobre 18, 2022

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Ringrazio per l’elezione e il consenso ricevuto. La continuità nell’elezione delle capigruppo indica la volontà di scegliere un percorso condiviso, quello che abbiamo deciso di percorrere insieme con Enrico Letta e, per quello che mi riguarda, con tutte le senatrici e i senatori del Pd. Ora dobbiamo costruire una opposizione seria e intransigente, in grado di costruire ponti anche con le altre opposizioni per poter presentare al Paese una seria alternativa al governo della destra”. Così Simona Malpezzi dopo la sua rielezione a presidente del gruppo dem a Palazzo Madama.