Senato: Meloni, ‘io non sono Conte, maggioranze variabili non ne faccio’

Maggio 19, 2022

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Quando io sento dire a Giuseppe Conte che in Commissione Esteri si è creata una nuova maggioranza che va da Fdi e Iv perché ‘le nostre posizioni contro l’escalation militare fanno paura’ mi viene da sorridere. Non si sono nuove maggioranze perché io non sono Conte, io maggioranze variabili non ne faccio, c’era un candidato di centrodestra e noi lo abbiamo votato, poi di quello che hanno votato gli altri chiedete agli altri”. Lo dice la leader di Fdi Giorgia Meloni’, ospite dell’evento “Pnrr: priorità e futuro dell’Italia” organizzato da Aepi e Adnkronos.