Senato: mercoledì conferenza stampa con Segre in giornata contrasto hate speech

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – In occasione della Giornata internazionale per il contrasto ai discorsi d’odio, mercoledì 18 giugno alle ore 12.00, si svolgerà una conferenza stampa in Senato, presso la Sala Nassirya di Palazzo Madama, cui parteciperanno, tra gli altri, il Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce), Theodoros Rousopoulos, e la senatrice a vita Liliana Segre. Si legge in una nota.

La conferenza stampa è promossa dal senatore Francesco Verducci, Relatore Generale sulla lotta contro il razzismo e l’intolleranza e coordinatore della No Hate Parliamentary Alliance dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, e dalla delegazione italiana presso tale Assemblea, presieduta da Elisabetta Gardini, e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi del discorso d’odio e sulla sua diffusione, soprattutto attraverso le nuove tecnologie, e a promuovere i principi di non discriminazione. La Giornata rappresenta un’occasione per rafforzare le iniziative – a livello nazionale e internazionale – volte a contrastare i discorsi d’odio, come la promozione di contro-narrazioni positive e la diffusione di messaggi che promuovono l’inclusione e il rispetto della dignità di ogni persona.

Prenderanno parte alla Conferenza stampa, oltre al Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE) Rousopoulos e alla senatrice a vita Liliana Segre, Presidente della Commissione straordinaria del Senato contro l’intolleranza, il razzismo, l’antisemitismo e l’incitamento all’odio e alla violenza, i promotori Verducci e Gardini, insieme a Catia Polidori, Presidente della Commissione per l’uguaglianza e la non discriminazione dell’APCE, e alla sen. Ester Mieli, componente della stessa Assemblea parlamentare nonché Vicepresidente, insieme a Verducci, della Commissione straordinaria presieduta da Segre. A seguire, alle ore 13.00, il Presidente Rousopoulos svolgerà un’audizione presso la stessa Commissione antidiscriminazioni del Senato.