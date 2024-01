Senato: nuova azione giudiziaria di Gasparri contro Conte

Gennaio 8, 2024

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Una ulteriore azione giudiziaria nei confronti di Giuseppe Conte è stata promossa per le sue affermazioni false e diffamatorie con la richiesta di un risarcimento di un milione di euro da devolvere in beneficenza”. Lo afferma l’ufficio stampa del senatore Maurizio Gasparri. L’ex premier, in un’intervista pubblicata oggi su ‘La Stampa’, torna a chiamare in causa l’esponente azzurro per vicende legate ad una società che opera nella cybersecurity.